"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ. Ничушкин отметился результативной передачей

ТАСС, 28 ноября. "Колорадо" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (31-я минута), Мэттью Ньето (44), Натан Маккиннон (45) и Логан О'Коннор (46), у "Эдмонтона" отличился Джуджхар Хайра (14).

Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с последней заброшенной шайбой. Он провел на льду 16 минут 34 секунды, нанес четыре броска в створ и завершил матч с показателем полезности "+1". Его партнер по команде российский форвард Владислав Каменев провел на площадке 9 минут 49 секунд, трижды попал в створ, завершив матч с показателем полезности "0". Защитник "Колорадо" Никита Задоров сыграл 18 минут 21 секунду (показатель полезности - "+1").

В других матчах дня "Аризона" дома в серии буллитов победила "Анахайм" (4:3 Б), "Лос-Анджелес" дома обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1), "Сан-Хосе" на своем льду уступил "Виннипегу" (1:5).

"Колорадо" располагается на шестом месте в Западной конференции, набрав 30 очков в 24 матчах. "Эдмонтон" занимает второе место, в активе клуба 35 очков в 27 матчах. В следующей встрече "Колорадо" на выезде сыграет с "Чикаго" 30 ноября, "Эдмонтон" примет "Ванкувер" 1 декабря.