Фанаты "Мальмё" надели мешок на голову статуи Златана Ибрагимовича

ТАСС, 28 ноября. Болельщики шведского "Мальмё" надели мешок на голову статуи бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландское издание Algemeen Dagblad.

Также на статую надели сиденье унитаза и разместили рядом баннер с текстом: "Перенесите эту статую в Стокгольм как можно скорее". В среду 38-летний Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба "Хаммарбю", который является главным соперником "Мальмё". Ибрагимович родился в Мальмё, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский "Аякс".

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), Кубки и Суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.