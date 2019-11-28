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Мировой футбол

Фанаты "Мальмё" надели мешок на голову статуи Златана Ибрагимовича

Также на статую надели сиденье унитаза

ТАСС, 28 ноября. Болельщики шведского "Мальмё" надели мешок на голову статуи бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландское издание Algemeen Dagblad.

Также на статую надели сиденье унитаза и разместили рядом баннер с текстом: "Перенесите эту статую в Стокгольм как можно скорее". В среду 38-летний Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба "Хаммарбю", который является главным соперником "Мальмё". Ибрагимович родился в Мальмё, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский "Аякс".

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), Кубки и Суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016). 

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Мировой футбол
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