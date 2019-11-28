Кубок мира по каратэ пройдет в Чебоксарах в 2020 году

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Члены президиума Всемирной конфедерации каратэ единогласно проголосовали за проведение чемпионата Европы и открытого Кубка мира по каратэ в России в Чебоксарах в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"Мы смогли убедить членов исполнительного комитета, что чемпионат мира по каратэ в Чебоксарах будет проходить на высшем уровне. Международные игры такого масштаба станут важным событием в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии и дня рождения города Чебоксары", - цитирует пресс-служба главу администрации города Алексея Ладыкова.

Заявки в 2020 году также поступили от профильных федераций Румынии, Словении и Индии.

По словам Ладыкова, комиссия отметила спортивную и туристическую инфраструктуру города. В частности, Московскую набережную, Ледовый дворец, Центр развития маунтинбайка, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы.