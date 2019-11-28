СМИ: владелец "Манчестер Сити" приобрел клуб индийской суперлиги "Мумбаи Сити"

ТАСС, 28 ноября. Компания City Football Group (CFG), владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Сити", приобрела контрольный пакет акций (65%) клуба индийской суперлиги "Мумбаи Сити". Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

Глава City Football Group Халдун аль-Мубарак выразил уверенность, что инвестиции CFG "преобразуют команду "Мумбаи Сити" и поспособствуют развитию индийского футбола в целом".

Сделка, сумма которой не оглашается, заключена сразу же после продажи CFG своего пакета акций на сумму $500 млн частной инвестиционной фирме Silver Lake из Калифорнии. При этом активы CFG, контролируемой финансистами Абу-Даби (ОАЭ), оценены в $4,8 млрд, что является рекордом по стоимости любой компании в мире спорта.

Вырученные деньги будут направлены на создание City Football Group - своей глобальной сети клубов, в которую уже входят, в частности, команда "Нью-Йорк Сити" Главной футбольной лиги (MLS), клуб "Мельбурн Сити" в Австралии, китайский футбольный клуб третьей лиги "Сычуань Цзюню" в городе Чэнду.

"Мумбаи Сити", который дебютирует в индийской суперлиге, был основан в 2014 году и принадлежал болливудскому актеру и продюсеру Ранбиру Капуру, а также его деловому партнеру Бималу Пареху. По условиям сделки Капур и Парех сохранят за собой 35-процентную долю в клубе. За индийский клуб, который в 2015 году тренировал известный французский футболист Николя Анелька, успели поиграть такие игроки, как бывший капитан сборной Швеции Фредрик Юнгберг и уругваец Диего Форлан, лучший футболист чемпионата мира 2010 года в ЮАР.