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Мировой футбол

СМИ: владелец "Манчестер Сити" приобрел клуб индийской суперлиги "Мумбаи Сити"

Вырученные деньги будут направлены на создание City Football Group

ТАСС, 28 ноября. Компания City Football Group (CFG), владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Сити", приобрела контрольный пакет акций (65%) клуба индийской суперлиги "Мумбаи Сити". Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

Глава City Football Group Халдун аль-Мубарак выразил уверенность, что инвестиции CFG "преобразуют команду "Мумбаи Сити" и поспособствуют развитию индийского футбола в целом".

Сделка, сумма которой не оглашается, заключена сразу же после продажи CFG своего пакета акций на сумму $500 млн частной инвестиционной фирме Silver Lake из Калифорнии. При этом активы CFG, контролируемой финансистами Абу-Даби (ОАЭ), оценены в $4,8 млрд, что является рекордом по стоимости любой компании в мире спорта.

Вырученные деньги будут направлены на создание City Football Group - своей глобальной сети клубов, в которую уже входят, в частности, команда "Нью-Йорк Сити" Главной футбольной лиги (MLS), клуб "Мельбурн Сити" в Австралии, китайский футбольный клуб третьей лиги "Сычуань Цзюню" в городе Чэнду.

"Мумбаи Сити", который дебютирует в индийской суперлиге, был основан в 2014 году и принадлежал болливудскому актеру и продюсеру Ранбиру Капуру, а также его деловому партнеру Бималу Пареху. По условиям сделки Капур и Парех сохранят за собой 35-процентную долю в клубе. За индийский клуб, который в 2015 году тренировал известный французский футболист Николя Анелька, успели поиграть такие игроки, как бывший капитан сборной Швеции Фредрик Юнгберг и уругваец Диего Форлан, лучший футболист чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

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Мировой футбол
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