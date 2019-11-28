Эксперт: вратарь Аскаров может закрепиться в КХЛ при комплексном подходе в подготовке

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь СКА Ярослав Аскаров, в 17 лет дебютировавший в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), может выступать на высоком уровне при условии комплексного подхода к своей подготовке. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент КХЛ, отвечающий за взаимодействие с Молодежной хоккейной лигой (МХЛ) и совершенствование лифтов для молодых игроков по вертикали ДЮСШ-МХЛ-Высшая хоккейная лига-КХЛ, олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

17-летний Аскаров помог СКА в среду одержать победу над "Сочи" со счетом 4:2 и стал четвертым вратарем в истории КХЛ, дебютировавшим до 18-летия. Аскаров занимает седьмое место среди самых молодых вратарей в истории чемпионатов России и КХЛ, его возраст - 17 лет и 164 дней. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за клуб ВХЛ "СКА-Нева". Аскаров является серебряным призером юниорского чемпионата мира.

"Это талантливый мальчишка, я его видел на чемпионате мира среди юниоров, у него хорошее будущее. Что касается перспектив, то речь идет о его практике и где она будет проходить, а также о том, насколько он готов положить на карту все, стремиться к развитию, получать уроки мастерства и, прежде всего, быть терпеливым, - сказал Прохоров. - Система СКА, в которой он находится, должна предложить ему план развития. При таких комплексных подходах у него есть будущее".

Аскаров держит ловушку в правой руке. "В 85% всех бросков и выходов один на один у полевого игрока заложено в голове, что у вратаря ловушка в левой руке, а в правой - блин. Соответственно, против этих механизмов годами выработана автоматическая реакция, начиная с детского возраста. Но когда все по-другому, то происходит ломание шаблона, и в каком-то моменте у вратаря есть преимущество", - подчеркнул Прохоров.

По его словам, перспективы Аскарова в КХЛ зависят, в частности, от психологии. "Если он готов в свои годы играть на таком уровне, то почему ему не давать такой возможности. Другой вопрос, что когда у него не будет получаться, то это работа тренеров, которые должны проходить с ним эти стадии. У всех есть взлеты и падения, поэтому тут на первый план выходит личная работа тренеров с парнем", - сказал Прохоров.

"Бывает так, что есть врожденный внутренний характер, там и работать не надо. Человек просто анализирует свои ошибки и не впадает ни в какие депрессии. Это все должны знать тренеры и руководители клуба, потому что на таланты надо обращать внимание", - добавил он.