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Зимние олимпийские виды спорта

СМИ: чемпион ОИ по фигурному катанию Ханю хочет поработать с российским тренером

Фигурист вспомнил, что начинал свою карьеру под музыку "Из России с любовью"

ТАСС, 28 ноября. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю заявил о желании поработать с российским тренером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на японское издание Japan Times.

"Когда я начал заниматься фигурным катанием, моя третья программа называлась "Из России с любовью", - сказал Ханю. - Мой наставник тренировался в России и затем привез свои знания в Японию, многими из которых я воспользовался. Мне очень нравится стиль российского фигурного катания, они упорно тренируются, что меня восхищает. Однажды я думаю, что хотел бы поработать под руководством российского тренера".

Ханю дважды победил на Олимпийских играх в мужском одиночном катании, на чемпионатах мира японец завоевал две золотые, три серебряные и одну бронзовую награды, спортсмен четыре раза побеждал в финалах Гран-при. В текущем сезоне японец вышел в финал Гран-при с лучшим результатом, также в финале выступят россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

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Зимние олимпийские виды спорта
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