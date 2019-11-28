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Лига Европы

Косовский футболист "Базеля" Жегрова пропустил игру с "Краснодаром" по решению клуба

Клуб принял решение не брать полузащитника на встречу из-за слишком затрудненного получения визы в Россию

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Швейцарский "Базель" принял решение не включать в заявку на матч Лиги Европы с "Краснодаром" косовского футболиста Эдона Жегрову из-за затрудненного получения визы в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Базеля".

В четверг "Краснодар" принимает "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Клуб принял решение не брать футболиста на встречу из-за слишком затрудненного получения визы в Россию со стороны Косова и Сербии", - объяснили в пресс-службе.

После четырех туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Базель" возглавляет таблицу (10), вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).

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