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Лига Европы

"Астана" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 2:1
Описание
© AP Photo/Stas Filippov

ТАСС, 28 ноября. Казахстанская "Астана" со счетом 2:1 обыграла английский "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Нур-Султане.

В составе победителей мяч забил Дмитрий Шомко (55-я минута), на 62-й минуте встречи защитник английской команды Ди'Шон Бернард отправил мяч в свои ворота, за "Манчестер Юнайтед" гол забил Джесси Лингард (10). Гол Лингарда стал для него первым за 29 матчей, он не забивал 307 дней.

"Астана" прервала серию из четырех поражений в Лиге Европы, английская команда потерпела первое поражение, на счету клуба три победы и одна ничья.

"Манчестер Юнайтед" ранее уже обеспечил себе участие в плей-офф турнира, клуб идет на первом месте в группе L, имея в активе 10 очков в пяти матчах. Второе место в группе занимает голландский АЗ (8 очков в 4 матчах), третье - сербский "Партизан" (4 очка; 4 матча), замыкает таблицу "Астана" (3; 5). Позднее в четверг АЗ дома сыграет с "Партизаном", а в заключительном туре "Манчестер Юнайтед" примет голландский клуб, а сербская команда - "Астану", оба матча пройдут 12 декабря.

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