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Мировой футбол

Выборы нового главы Болгарского футбольного союза пройдут 7 июня 2020 года

Ранее исполком союза освободил Йордана Лечкова от поста первого вице-президента организации

СОФИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Болгарского футбольного союза (БФС) определил в четверг дату проведения внеочередного конгресса организации и выборов президента, он состоится 7 июня 2020 года.

"Предлагались три возможные даты проведения конгресса - в феврале, марте и июне. Зимой в начале года все клубы должны пройти лицензирование и дата в феврале отпала, весной заключительные матчи за право играть на чемпионате Европы проведет сборная страны, поэтому мы решили провести конгресс 7 июня", - объяснил журналистам вице-президент БФС Атанас Фурнаджиев.

Исполком союза освободил от поста первого вице-президента организации Йордана Лечкова, который на заседании выступал против проведения внеочередного конгресса.

Перед журналистами Лечков заявил, что решения исполкома не легитимны. Он напомнил, что в болгарском суде находится жалоба на другое решение исполкома, который в октябре назначил временно исполняющим обязанности президента БФС вице-президента Михаила Касабова.

Проблемы и скандалы в БФС возникли в октябре, их спровоцировал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась главным арбитром. Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии по требованию премьер-министра Бойко Борисова объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова. Болгарские спецслужбы продолжают проверку финансовой деятельности организации.

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