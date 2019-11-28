Тренер ХК "Автомобилист" заявил, что Дацюк надолго выбыл из-за травмы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Мартемьянов заявил, что нападающий команды Павел Дацюк не скоро восстановится после повреждения. Комментарий Мартемьянова приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дацюк получил травму 26 ноября в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо" (3:4).

"Один центральный нападающий у нас в заявке остался - [Питер] Холланд, остальные играли на флангах. Возвращение Павла Дацюка? Не скоро, точно не скоро. Еще в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший", - сказал Мартемьянов.

Дацюк перешел в "Автомобилист" в июне нынешнего года, девять стартовых игр регулярного чемпионата 41-летний форвард пропустил из-за травмы. До этого он играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

"Автомобилист" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков после 31 матча.