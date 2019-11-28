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Еврокубки

"Химки" уступили "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 76:89

ТАСС, 28 ноября. Российский баскетбольный клуб "Химки" на выезде проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 76:89 в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Химок" Янис Тимма, набравший 26 очков. У турецкой команды больше всего очков набрал форвард Луиджи Датоме (20).

Для главного тренера турецкой команды Желько Обрадовича этот матч стал 200-м в рамках турнира, 59-летний тренер возглавляет клуб с 2013 года. За это время он одержал победу в Евролиге и стал четырехкратным чемпионом Турции.

В турнирной таблице "Химки" занимают восьмое место (шесть побед, пять поражений). "Фенербахче" располагается на 14-й строчке (четыре победы, семь поражений).

В следующем туре "Химки" дома сыграют с испанской "Барселоной" 6 декабря". "Фенербахче" в этот же день на своей арене встретится с гостях встретится с немецкой "Альбой".

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