"Вулверхэмптон" и "Брага" сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 28 ноября. Английский "Вулверхэмптон" сыграл вничью с португальской "Брагой" со счетом 3:3 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе английского клуба забитыми мячами отметились Рауль Хименес (14-я минута), Мэтт Доэрти (34) и Адама Траоре (35), у хозяев отличился Рикарду Орта (6), Паулиньо (64) и Франсержио (79)

В другом матче группы К словацкий "Слован" в гостях проиграл турецкому "Бешикташу" со счетом 1:2.

"Вулверхэмптон" и "Брага" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф благодаря ничейному результату в другом матче группы. В турнирной таблице на первой строчке идет "Брага", набрав 11 очков, второе место занимает "Вулверхэмптон" (10 очков), третье - "Слован" (4), последнее место у "Бешикташа" (3). В заключительном туре английский клуб примет "Бешикташ", а "Слован" - португальскую команду, оба матча пройдут 12 декабря.

АЗ, "Вольфсбург" и "Гент" сыграют в плей-офф

В матче группы L сербский "Партизан" в большинстве упустил победу над голландским АЗ (2:2), благодаря чему клуб из Нидерландов досрочно вышел в плей-офф. Ранее в четверг в другом матче группы казахстанская "Астана" дома одержала победу над английским "Манчестер Юнайтед", который после четвертого тура гарантировал себе выход в плей-офф. В турнирной таблице лидирует английский клуб, набравший 10 очков, второе место занимает АЗ (9), третье - "Партизан" (5), последнее место у "Астаны" (3). В последнем туре АЗ в гостях сыграет с английским клубом, а "Партизан" примет "Астану".

В группе I немецкий "Вольфсбург" на выезде переиграл украинскую "Александрию" со счетом 1:0, а бельгийский "Гент" в меньшинстве в гостях сыграл вничью с французским "Сент-Этьеном" (0:0). "Вольфсбург" и "Гент" за тур до конца обеспечили себе выход в 1/16 финала. В турнирной таблице группы лидирует "Гент" с девятью очками, "Вольфсбург" идет вторым, набрав восемь очков. В заключительном туре бельгийский клуб на своем поле сыграет с "Александрией", а "Вольфсбург" дома встретится с "Сент-Этьеном".

В матче группы J итальянская "Рома" на выезде разгромила турецкий "Башакшехир" со счетом 3:0, а немецкая "Боруссия" (Мёнхенгладбах) в гостях переиграла австрийский "Вольфсберг" (1:0). Лидирует в группе "Боруссия", набравшая восемь очков, "Рома идет на второй строчке с тем же количеством очков, третья строчка у турецкой команды (7), замыкает группу "Вольфсберг" (4). В шестом туре немецкая команда примет "Башакшехир", а "Рома" на своем стадионе сыграет с австрийским клубом. Все матчи шестого тура пройдут 12 декабря.

В группе G португальский "Порту" одержал волевую победу над швейцарским "Янг Бойз" в гостевом матче (2:1), а шотландский "Рейнджерс" и голландский "Фейенорд" не смогли выявить победителя в матче в Голландии (2:2). Первое место в группе занимает "Рейнджерс", набравший восемь очков, на втором месте расположился "Порту" (7), на третьей строчке идет "Янг Бойз" (7), замыкает таблицу "Фейенорд" (5). В последнем туре шотландская команда дома сыграет с "Янг Бойз", а "Порту" примет клуб из Нидерландов.