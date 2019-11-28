Логинов выступит в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 28 ноября. Российский биатлонист Александр Логинов вошел в состав сборной России по биатлону на смешанную эстафетную гонку, которая пройдет в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Помимо Логинова, от российской команды в смешанной эстафете выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Дмитрий Малышко. Запасными станут Лариса Куклина и Никита Поршнев. В сингл-миксте сборную России представят Тамара Воронина и Матвей Елисеев, в запас вошли Кристина Резцова и Эдуард Латыпов.

27-летний Логинов является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в его активе также четыре золотые и три серебряные награды первенств Европы. По итогам прошлого сезона Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

Этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 30 ноября по 8 декабря.