Алдонин: нападающему ЦСКА Чалову не хватило опыта в матче против "Лудогорца"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Молодому форварду российского футбольного клуба ЦСКА Федору Чалову не хватило опыта международных матчей в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший футболист армейцев Евгений Алдонин.

ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с "Лудогорцем", встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене". В составе армейцев мяч забил Федор Чалов (76-я минута), у "Лудогорца" отличился Клаудиу Кешеру (66).

"В первом и втором таймах сантиметров не хватило Чалову, чтобы забить [еще один] мяч. Но это, наверное, отличает опытного и мастеровитого форварда - правильный выбор позиции. Видно, что Чалов старается, но пока не всегда оказывается там, где необходимо. Однако очень здорово, что футболист создает хорошие моменты", - считает Алдонин.

В матче с "Лудогорцем" армейцам необходима была крупная победа со счетом 4:0 или с разницей в пять и более мячей, чтобы сохранить шансы на участие в плей-офф турнира. ЦСКА за тур до окончания группового этапа занимает последнее место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей, и потерял шансы на выход в плей-офф. Лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7) и "Ференцварош" (6).

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях с "Эспаньолом". Матч пройдет 12 декабря.