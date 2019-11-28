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Зимние олимпийские виды спорта

Российские лыжники стартуют в новом сезоне розыгрыша Кубка мира

Первый этап пройдет в финской Руке
Александр Большунов EPA-EFE/Andre Pichette
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Andre Pichette

ТАСС, 29 ноября. Российские лыжники начинают борьбу за победу в общем зачете Кубка мира. Первый этап сезона пройдет 29 ноября в финской Руке.

В рамках Кубка мира состоится традиционная многодневка "Тур де Ски", победителем которой в этом десятилетии становились Александр Легков и Сергей Устюгов. На этот раз в числе претендентов на победу будет представительница женской команды России Наталья Непряева. В прошлом сезоне она стала второй в общем зачете Кубка мира и в "Тур де Ски", впереди финишировала только норвежка Ингвильд Эсберг, а позади осталась даже Тереза Йохауг, которая была практически непобедима в предыдущем розыгрыше Кубка мира. Однако скандинавская спортсменка пропустила большую часть сезона для подготовки к чемпионату мира в Зефельде, где завоевала три золота, будучи на голову сильнее соперниц в личных гонках.

Несмотря на серьезную конкуренцию, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает Непряеву, которая является призером чемпионата мира и Олимпийских игр, одной из претенденток на победу в общем зачете Кубка мира. Преимуществом россиянки над Йохауг является универсальность. Она способна бороться за высокие места не только в дистанционных, но и в спринтерских гонках.

У мужской команды России тоже намечается норвежско-российское противостояние. Конкуренцию действующему обладателю Кубка мира, трехкратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо составят Устюгов и Александр Большунов, который в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы обойти скандинава.

Преимущество российских лыжников в той же универсальности, при этом Клебо силен в спринте, но не на дистанции. Норвежские эксперты отмечают, что при подготовке к сезону олимпийский чемпион сделал упор на совершенствование длинных гонок, поэтому обыграть Клебо будет еще сложнее. В том числе и Устюгову, который на этот раз избежал проблем со здоровьем при подготовке к зимнему сезону. Год назад травма руки не дала ему выложиться на сто процентов своих возможностей.

Этой зимой в лыжных гонках не будет ни Олимпийских игр, ни чемпионата мира, поэтому несколько российских лыжниц решили приостановить карьеры для рождения детей. В их числе призеры Игр Юлия Белорукова, Анастасия Седова и супруга Устюгова Елена Соболева. Премьерой сезона станет дебют в качестве телевизионного комментатора Вяльбе, она будет работать во время эфиров Первого канала, который планирует показать 15 гонок. Всего в сезоне, не считая "Тур де Ски", пройдут более 20 этапов Кубка мира, который завершится североамериканским турне в конце марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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