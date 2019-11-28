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Лига Европы

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Отставание России теперь составляет 2,033 балла
Футболисты португальского "Спортинга" EPA-EFE/RODRIGO ANTUNES
Описание
Футболисты португальского "Спортинга"
© EPA-EFE/RODRIGO ANTUNES

ТАСС, 29 ноября. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись в четверг. Это произошло, несмотря на то, что в этот день "Краснодар" на своем поле победил швейцарский "Базель" (1:0), а ЦСКА дома сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" (1:1).

В других матчах выступили четыре клуба, представляющие Португалию во втором по значимости еврокубке. "Порту" на выезде обыграл швейцарский "Янг Бойз" (2:1), "Брага" дома сыграла вничью с английским "Вулверхэмптоном" (3:3), "Спортинг" разгромил голландский ПСВ (4:0), а "Витория" и бельгийский "Стандард" победителя не выявили (1:1). Во вторник и среду заочное противостояние российских и португальских клубов развернулось в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - московский "Локомотив" дома проиграл немецкому "Байеру" (0:2), петербургский "Зенит" на своем поле победил французский "Лион" (2:0), а лиссабонская "Бенфика" сыграла вничью с немецким "Лейпцигом" (2:2). На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 45,216 балла, у Португалии - 47,249 балла, отрыв увеличился с 1,3 балла до 2,033 балла.

Если Россия в течение текущего сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три команды выступят в Лиге чемпионов (две стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одна отправится в Лигу Европы (групповой этап), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две - в Лиге конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд. Однако московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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