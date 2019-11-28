Сборная России сыграет с итальянцами в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 29 ноября. Сборная Италии по пляжному футболу со счетом 5:4 обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае

В составе победителей забитыми мячами отметились Жозеф Джуниор Джентилин (8-я минута), Эммануэле Зурло (24, 31, 36) и Дарио Рамачиотти (25). У проигравших отличились Ноэль Отт (5, 10), Мо Ягги (20) и Филипп Борер (31).

В полуфинале итальянская команда сыграет со сборной России, которая ранее со счетом 4:3 обыграла бразильцев. Матч пройдет 30 ноября, начало - 22:15 мск. В другой полуфинальной паре сборная Португалии встретится с победителем матча между командами Японии и Уругвая.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. Рекордсменами по количеству побед на турнире является сборная Бразилии, она выиграла и предыдущее первенство. Команда России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), а в 2015 году завоевала бронзовые награды. Итальянцы по одному разу становились серебряными (2008) и бронзовыми (1996) призерами.