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ЧМ-2019 по пляжному футболу

Сборная Японии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по пляжному футболу

Команда поборется за выход в финал с португальцами
Футболисты сборной Японии по пляжному футболу EPA-EFE/NATHALIA AGUILAR
Описание
Футболисты сборной Японии по пляжному футболу
© EPA-EFE/NATHALIA AGUILAR

ТАСС, 29 ноября. Сборная Японии обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу со счетом 3:2 и стала последним участником полуфинальной стадии турнира. Соревнования проходят в Парагвае и завершатся в ночь на 2 декабря.

В составе победителей мячи забили Такааки Оба (8-я минута), Масанори Окуяма (11) и Теруки Табата (16). У проигравших голами отметились Гастон Ладуче (20 - пенальти) и Марсело Капурро (36).

В полуфинале сборная Японии сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет в ночь на 1 декабря. В другой полуфинальной паре встретятся сборные Италии и России. Их матч состоится 30 ноября.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. Рекордсменом по количеству побед на турнире является сборная Бразилии, она выиграла и предыдущее первенство. Команда Японии ранее дважды выходила в полуфинал (2000, 2005), однако оба раза уступала на этой стадии и проигрывала встречу за третье место. Сборная Португалии является двукратным победителем турнира (2001, 2015), три раза команда завоевывала серебряные медали (1999, 2002, 2005) и один раз - бронзовые награды (2006).

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