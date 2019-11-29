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Зимние неолимпийские виды спорта

Путин пожелал удачи сборной России на XIX зимних Сурдлимпийских играх

Соревнования пройдут с 12 по 21 декабря в Италии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие спортивной сборной делегации России - участникам XIX зимних Сурдлимпийских игр. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Впереди у вас ответственные старты, встречи с достойными соперниками, честная, бескомпромиссная борьба за победу. Уверен, что талант, сила духа и воля позволят вам добиться намеченных целей, порадовать наставников и многочисленных болельщиков успешными выступлениями. Искренне желаю вам удачи и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что участники блестяще справились с отборочными испытаниями, показали замечательные результаты и могут гордиться попаданием в состав сборной.

Сурдлимпийские игры - соревнования для спортсменов с нарушением слуха. XIX зимние игры пройдут с 12 по 21 декабря 2019 года в долине Вальтеллина-Валчавенна (Италия). Будет разыграно 36 комплектов наград в шести видах спорта: горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, хоккее с шайбой, а также новом виде спортивной программы - шахматах.

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Зимние неолимпийские виды спорта
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