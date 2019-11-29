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Олимпиада-2020 в Токио

Четырехкратный олимпийский чемпион Фара выступит на ОИ-2020 в беге на 10000 м

После ЧМ-2017 по легкой атлетике спортсмен принял решение выступать только на марафонских и полумарафонских дистанциях
Мо Фара AP Photo/Alastair Grant
Описание
Мо Фара
© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 29 ноября. Британец Мо Фара заявил, что выступит на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года на дистанции 10000 м. 36-летний спортсмен выложил видео на своей официальной странице в YouTube, в котором рассказал о принятии этого решения.

После чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года Фара принял решение выступать только на марафонских и полумарафонских дистанциях.

"Я вернусь в следующем году и выступлю на Олимпийских играх, - сказал Фара. - Я с нетерпением жду Олимпийских игр и намереваюсь принять участие в беге на дистанции 10000 м. Слава богу, я не потерял свою скорость, продолжу усердно тренироваться и увижу, на что я способен".

В октябре бывший тренер Фара Альберто Салазар и коллега тренера эндокринолог Джеффри Браун были отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

Салазар был тренером Фара в период с 2011 по 2017 год, за это время британский легкоатлет четыре раза завоевывал золотые медали Олимпийских игр (по две на дистанциях 5000 и 10000 м на Играх 2012 и 2016 гг.), шесть раз становился чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что допинговый скандал вокруг Салазара не стал причиной для смены тренера.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Олимпиада-2020 в Токио
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