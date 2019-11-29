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Бокс

Одним из судей на боксерском поединке Поветкин - Хантер будет россиянин

Бой пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россиянин Юрий Копцев вошел в число трех судей, которые будут работать на боксерском поединке между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Рефери поединка назначен Стив Грэй из Великобритании. Судьями будут Гленн Фельдман (США), Юрий Копцев (Россия) и Стефано Кароза (Италия). Супервайзер - Аурелио Фиенго (Панама)", - говорится в пресс-релизе.

Бой Поветкин - Хантер пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря. Победитель поединка станет претендентом на чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

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