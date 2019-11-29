{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российский боксер Махмудов проведет бой с бывшим чемпионом мира Питером

Поединок состоится 7 декабря в Монреале

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Арсланбек Махмудов проведет бой против бывшего чемпиона мира нигерийца Сэмюэля Питера. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Махмудов проведет бой с Питером 7 декабря в Монреале", - сказал собеседник агентства.

Питер владел временным и полноценным титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 39-летнего нигерийца 38 побед (31 нокаутом) и восемь поражений.

В активе 30-летнего Махмудова девять побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Аршавин посетит жеребьевку ЧЕ-2020 в качестве члена символической сборной звезд турнира
На чемпионатах Европы бывший игрок сборной России провел шесть матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС