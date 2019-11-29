Российский боксер Махмудов проведет бой с бывшим чемпионом мира Питером

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Арсланбек Махмудов проведет бой против бывшего чемпиона мира нигерийца Сэмюэля Питера. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Махмудов проведет бой с Питером 7 декабря в Монреале", - сказал собеседник агентства.

Питер владел временным и полноценным титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 39-летнего нигерийца 38 побед (31 нокаутом) и восемь поражений.

В активе 30-летнего Махмудова девять побед (все нокаутом) и ни одного поражения.