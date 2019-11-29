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Евро-2020

Эксперт: сборной России было бы предпочтительнее сыграть с финнами в группе на ЧЕ-2020

По мнению бывшего главного тренера "Ростова" Сергея Балахнина, на фоне сборной Бельгии команды России и Дании являются равными по своему уровню

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Финляндии является более предпочтительным соперником для россиян в группе на чемпионате Европы по футболу 2020 года, чем команда Уэльса. Такое мнение высказал бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин.

Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте. Уже известно, что соперниками россиян в группе В будут команды Дании и Бельгии, третьим соперником может стать сборная Финляндии, которая впервые пробилась на чемпионат Европы, или команда Уэльса.

"У финнов акцент больше на командной игре. Предпочтительнее, чтобы именно они к нам попали, поскольку опыта у них нет на таких форумах. Это может стать как плюсом так и минусом", - сказал Балахнин.

По мнению специалиста, на фоне сборной Бельгии команды России и Дании являются равными по своему уровню. "Результат будет зависеть от того, как каждый из них подойдет к турниру и в каком состоянии. Не сказал бы, что сборная Дании на голову выше нашей, я бы поставил между датчанами и нами знак равенства", - отметил он.

Сборная Уэльса в последний раз играла против россиян на чемпионате Европы 2016 года и выиграла со счетом 3:0, по мячу забили Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи. "И тогда, и сейчас они задают тон в команде. Единственное, тогда мне казалось, что они были посильнее (Балахнин входил в тренерский штаб сборной России на турнире, - прим. ТАСС). Посмотрим, может они наберут перед чемпионатом Европы форму, но на данный момент они не так сильны, как тогда", - подчеркнул он.

По словам Балахнина, ничто не предвещало поражения в том матче. "С ними можно было играть лучше. Единственное, у них были эти ребята, которые являются футболистами высокого уровня", - отметил он.

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Евро-2020
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