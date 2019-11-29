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Мировой футбол

ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего главу Бразильской конфедерации футбола

Кроме того, на Рикардо Тейшейру наложен штраф в размере 1 млн швейцарских франков

ТАСС, 29 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом на международном и национальном уровне, бывшего президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейру за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Судебная палата независимого комитета ФИФА по этике признала 72-летнего Тейшейру виновным в нарушении кодекса этики организации. В период с 2006 по 2012 год функционер был связан с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав на турниры под эгидой CBF, Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Кроме того, на Тейшейру наложен штраф в размере 1 млн швейцарских франков (€909 тыс.). Решение об отстранении Тейшейры вступило в силу в пятницу.

Тейшейра возглавлял CBF с 1989 по 2012 год, также бразилец входил в исполкомы ФИФА и CONMEBOL.

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Мировой футбол
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