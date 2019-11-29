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Летние олимпийские виды спорта

Борец Махов признался, что бронза Олимпиады в Лондоне до сих пор не дает ему покоя

Спортсмен нацелен на участие в третьих Играх в карьере

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовая медаль Олимпиады в Лондоне не дает покоя трехкратному чемпиону мира по вольной борьбе россиянину Билялу Махову. Об этом спортсмен, нацеленный на участие в третьей Олимпиаде в карьере, рассказал ТАСС в рамках Кубка "Алроса", проходящего в Москве.

Махов завоевал на Олимпиаде-2012 бронзу, уступив в полуфинале грузинскому борцу Давиту Модзманашвили. В 2019 году после перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет аннулировал результаты Модзманашвили и чемпиона Игр Артура Таймазова, выступавшего за Узбекистан, и перераспределил медали. В итоге Махову досталось серебро, чемпионом объявили иранца Комейла Гасеми.

"Какая будет медаль, это не в моей компетенции. Я могу говорить только о 2012 годе и о своем выступлении на Играх в Лондоне. Я помню себя на третьем месте, мне это не дает покоя и по сей день", - сказал Махов.

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Летние олимпийские виды спорта
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