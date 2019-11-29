Питерс покинул пост главного тренера клуба НХЛ "Калгари" после расистского скандала

ТАСС, 29 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" принял отставку Билла Питерса с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25 ноября хоккеист Аким Алиу обвинил Питерса в расизме. В частности, он заявил, что 10 лет назад Питерс неоднократно на тренировках оскорблял игрока на почве расизма, а также поспособствовал отправке нападающего в клуб одной из низших лиг. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" Питерс отсутствовал на тренерском мостике.

"Питерс больше не является главным тренером нашего клуба", - сказал генменеджер "Калгари" Брэд Треливинг на специальной пресс-конференции. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Джефф Уорд, работавший ассистентом Питерса.

Питерсу 54 года, он занимал пост главного тренера "Калгари" с апреля 2018 года. Также он возглавлял клуб НХЛ "Каролина" и работал помощником главного тренера в "Детройте". Питерс руководил сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).

"Калгари" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 28 матчах. В прошлом сезоне клуб выиграл Западную конференцию НХЛ и уступил в первом раунде плей-офф "Колорадо" в пяти матчах.