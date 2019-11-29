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НХЛ

Питерс покинул пост главного тренера клуба НХЛ "Калгари" после расистского скандала

Ранее хоккеист Аким Алиу рассказал, что 10 лет назад тренер неоднократно оскорблял его на почве расизма
Билл Питерс AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Билл Питерс
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ТАСС, 29 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" принял отставку Билла Питерса с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25 ноября хоккеист Аким Алиу обвинил Питерса в расизме. В частности, он заявил, что 10 лет назад Питерс неоднократно на тренировках оскорблял игрока на почве расизма, а также поспособствовал отправке нападающего в клуб одной из низших лиг. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" Питерс отсутствовал на тренерском мостике.

"Питерс больше не является главным тренером нашего клуба", - сказал генменеджер "Калгари" Брэд Треливинг на специальной пресс-конференции. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Джефф Уорд, работавший ассистентом Питерса.

Питерсу 54 года, он занимал пост главного тренера "Калгари" с апреля 2018 года. Также он возглавлял клуб НХЛ "Каролина" и работал помощником главного тренера в "Детройте". Питерс руководил сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).

"Калгари" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 28 матчах. В прошлом сезоне клуб выиграл Западную конференцию НХЛ и уступил в первом раунде плей-офф "Колорадо" в пяти матчах.

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