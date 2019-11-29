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КХЛ

Хоккеист Петунин в результате обмена перешел из московского "Динамо" в "Северсталь"

Взамен "Динамо" получило права на шведского форварда клуба НХЛ "Нэшвилл" Калле Ярнкрока

ТАСС, 29 ноября. Нападающий Александр Петунин перешел из московского хоккейного клуба "Динамо" в череповецкую "Северсталь" в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Динамо" получило права на шведского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" Калле Ярнкрока.

22-летний Петунин является воспитанником "Динамо", в составе основной команды он дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне провел 13 матчей, набрав 1 очко. Петунин выступал за "Северсталь" в сезоне-2018/19, однако затем вернулся в "Динамо". Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 72 матча, набрав 22 (9 шайб + 13 передач) очка.

Ярнкроку 28 лет, он был выбран "Детройтом" на драфте НХЛ под общим 51-м номером, однако не провел за клуб ни одного матча. "Северсталь" выбрала шведского форварда на драфте КХЛ в 2011 году под 43-м номером. В марте 2014 года Ярнкрок был обменян в "Нэшвилл", за который швед провел 395 матчей в НХЛ, набрав 149 (66+83) очков. В составе сборной Швеции Ярнкрок становился чемпионом мира (2013), а также бронзовым призером мирового первенства (2014).

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