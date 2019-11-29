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Летние олимпийские виды спорта

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Власов вышел в финал Кубка "Алроса"

В решающем поединке он встретится с серебряным призером Олимпиады армянином Арсеном Джулфалакяном

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Роман Власов победил турецкого спортсмена Юнуса Башара в весовой категории до 77 кг в полуфинале Кубка "Алроса". Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

29-летний Власов встретится в финале с серебряным призером Олимпиады армянином Арсеном Джулфалакяном. Помимо золотых наград Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, в активе Власова две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, а также четыре золотые и одна бронзовая медаль первенств Европы.

В субботу пройдет матчевая встреча объединенной сборной России по вольной и греко-римской борьбе и сборной остального мира, каждый поединок в вольной борьбе будет финалом личного турнира. В греко-римской борьбе не все поединки в рамках матчевой встречи станут финалами весовых категорий, так как в некоторых из них выступают всего три спортсмена, в таком случае каждый спортсмен встречается с каждым.

В весовой категории до 60 кг в греко-римской борьбе чемпион мира россиянин Сергей Емелин встретится с молдавским спортсменом Виктором Чобану, в пятницу Емелин оказался сильнее казахстанского спортсмена Айдоса Султангали, который победил Чобану. Емелин и Чобану уже встречались в финалах чемпионата мира 2018 года (победа Емелина) и чемпионата Европы 2019 года (победа Чобану), в квалификационном поединке в пятницу Емелин оказался сильнее Чобану. Артем Сурков (Россия) поборется с турком Атаканом Юкселем в финале в весовой категории до 67 кг (в ней заявлены два спортсмена), в весе до 87 кг россиянин Александр Комаров в финале сразится с турком Метеханом Башаром, в полуфинале Комаров победил Джалгасбая Бердимурадова (Узбекистан). В весе до 97 кг российский спортсмен Никита Мельников встретится с турком Ибрагимом Тигчи, оба спортсмена в пятницу победили узбекистанца Джахонгира Турдиева, в весе до 130 кг Виталий Щур (Россия) сразится с Нурмаханом Тиналиевым (Узбекистан), россиянин победил венесуэльца Мозеса Переса в пятницу.

В вольной борьбе в весовой категории до 57 кг россиянин Рамис Гаматов встретится с азербайджанцем Георгием Эдишерашвили, в данной весовой категории представлены всего два спортсмена, поэтому они сразу встретятся в финале. В весовой категории до 65 кг в финал вышли россиянин Начын Куулар, который победил представителя Гвинеи-Бисау Мбали Мбунде, и азербайджанец Хаджи Алиев, который одолел олимпийского чемпиона из Грузии Владимира Хинчегашвили, в весовой категории до 74 кг россиянин Тимур Бижоев встретится с грузином Автандилом Кенчадзе, на пути к финалу Бижоев оказался сильнее россиянина Магомеда Курбаналиева и кубинца Кабальеро Гарзона. В весовой категории до 86 кг россиянин Магомед Рамазанов сразится с иранцем Ахмадом Барзигалехом в финале, в пятницу Рамазанов победил чемпиона Европы россиянина Владислава Валиева и призера Олимпиады азербайджанца Джабраила Гасанова.

Российский спортсмен Алихан Жабраилов встретится с олимпийским чемпионом азербайджанцем Шарифом Шарифовым в весе до 97 кг в вольной борьбе, Жабраилов на пути в финал победил соотечественника Анзора Уришева и кубинца Рейнериса Саласа Переса. В весе до 125 кг олимпийский призер россиянин Билял Махов сразится с грузинским спортсменом Элизбаром Одикадзе, в полуфинале Махов одолел немца Ника Матюхина.

О турнире

Соревнования проходят в олимпийских категориях. Впервые турнир прошел в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003 году в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок "Алроса".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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