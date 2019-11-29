Московское "Динамо" по буллитам победило "Торпедо" в матче КХЛ

ТАСС, 29 ноября. Московское "Динамо" по буллитам победило нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5430 зрителей.

В составе "Динамо" шайбу забросил Михал Чайковски (9-я минута), победный буллит реализовал Андре Петерссон. У "Торпедо" отличился Даниил Ильин (59). Чайковски набрал очки в пятом матче кряду. Форвард "Динамо" Микс Индрашис провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 33 матчах. "Торпедо" идет четвертым, имея в активе 41 очко после 35 встреч.

В следующем матче "Динамо" 1 декабря сыграет на выезде с казанским "Ак Барсом", "Торпедо" двумя днями позднее на домашней площадке встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

В других матчах игрового дня "Ак Барс" дома проиграл "Сочи" (0:1), ярославский "Локомотив" на домашней площадке одержал победу над минским "Динамо" (6:3).