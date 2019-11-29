{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Премьер Туниса пожертвовал свою месячную зарплату столичному футбольному клубу

"Клуб Африкэн" сейчас переживает тяжелейший экономический кризис

ТУНИС, 29 ноября. /ТАСС/. Глава уходящего кабинета министров Туниса Юсеф Шахед перечислил свою месячную зарплату в размере 4600 тунисских динар (около $1,6 тыс.) в фонд столичной футбольной команды "Клуб Африкэн". Об этом в пятницу сообщила местная радиостанция "Мозаик ФМ".

Деньги Шахед направил в специально созданный футбольной командой фонд по урегулированию финансовых споров.

Одна из старейших команд Туниса, основанная в 1920 год, "Клуб Африкэн" в настоящее время переживает тяжелейший экономический кризис. Наличие у команды огромных долгов перед кредитными организациями поставило под угрозу ее дальнейшее существование.

Проходящая в стране кампания по оказанию финансовой помощи футбольной команде уже позволила собрать для погашения ее долгов более 3,7 млн тунисских динар (свыше $1,3 млн).

Теги
ТунисШахед, ЮсефМировой футбол
Реклама на ТАСС
Еврокубки
"Зенит" проиграл "Реалу" и потерпел шестое подряд поражение в баскетбольной Евролиге
Встреча завершилась со счетом 71:86
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС