Премьер Туниса пожертвовал свою месячную зарплату столичному футбольному клубу

ТУНИС, 29 ноября. /ТАСС/. Глава уходящего кабинета министров Туниса Юсеф Шахед перечислил свою месячную зарплату в размере 4600 тунисских динар (около $1,6 тыс.) в фонд столичной футбольной команды "Клуб Африкэн". Об этом в пятницу сообщила местная радиостанция "Мозаик ФМ".

Деньги Шахед направил в специально созданный футбольной командой фонд по урегулированию финансовых споров.

Одна из старейших команд Туниса, основанная в 1920 год, "Клуб Африкэн" в настоящее время переживает тяжелейший экономический кризис. Наличие у команды огромных долгов перед кредитными организациями поставило под угрозу ее дальнейшее существование.

Проходящая в стране кампания по оказанию финансовой помощи футбольной команде уже позволила собрать для погашения ее долгов более 3,7 млн тунисских динар (свыше $1,3 млн).