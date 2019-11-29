"Зенит" проиграл "Реалу" и потерпел шестое подряд поражение в баскетбольной Евролиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 71:86 в домашнем матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 6184 зрителей.

Самым результативным игроком стал защитник "Реала" аргентинец Факундо Кампаццо, набравший 19 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрал мексиканский центровой Густаво Айон (18).

"Зенит" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе две победы в 11 матчах. "Реал" идет третьим, одержав восемь побед и потерпев три поражения.

В следующем матче "Зенит" 6 декабря примет французский "Виллёрбан". "Реал" днем ранее дома сыграет с испанской "Валенсией".