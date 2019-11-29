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НХЛ

Шайба Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Бостоном"

Артемий Панарин отметился результативной передачей, игрок "Бостона" Давид Пастрняк забросил 24-ю шайбу в сезоне и закрепился на вершине списка снайперов
Павел Бучневич AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Павел Бучневич
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 29 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:3 в овертайме проиграл "Бостону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" шайбы забросили россиянин Павел Бучневич (15-я минута) и Филип Хытил (27). У "Бостона" отличились Шон Курали (39), Давид Пастрняк (45) и Давид Крейчи (62). Пастрняк забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов НХЛ, всего в активе 23-летнего чешского форварда 41 (24 шайбы + 17 передач) очко в 26 матчах, что является четвертым показателем в лиге.

24-летний Бучневич забросил пятую шайбу в текущем сезоне и набрал 19-е (5+14) очко в 24 матчах. Другой российский форвард "Рейнджерс", Артемий Панарин, отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хытила. 28-летний россиянин набрал 33 (12+21) очка в 24 матчах текущего сезона, 23 из которых пришлись на ноябрь, что стало рекордом "Рейнджерс" по количеству набранных очков игроком клуба в ноябре.

"Рейнджерс" занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 матчах. "Бостон" одержал шестую победу подряд и лидирует на Востоке, имея в активе 41 очко после 26 встреч.

В следующем матче "Рейнджерс" 30 ноября на выезде встретятся с "Нью-Джерси", а "Бостон" тремя днями позднее на домашней площадке сыграет с "Монреалем".

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