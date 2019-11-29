Российские биатлонисты начинают выступление в Кубке мира

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Лучшие биатлонисты мира готовятся выйти на старт первого в новом сезоне этапа Кубка мира. В их числе и российские спортсмены, серди которых есть претенденты на высокие места в общем зачете турнира.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. До конца года пройдут еще два этапа - в австрийском Хохфильцене и французском Анси. Состав сборной России на них был сформирован по итогам отборочных стартов, которые прошли в середине ноябре в Тюмени.

На Кубок мира отобрались Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина.

Тренеры сборной хотели видеть в составе еще и Ирину Старых, однако правление Союза биатлонистов России не стало менять критерии отбора на Кубок мира, установленные до начала стартов в Тюмени. 32-летняя биатлонистка уже начала сезон на втором по значимости турнире - Кубке IBU. Если ей там удастся выступить успешно, не исключено, что ее подключат к стартам в Хохфильцене или Анси.

Это же касается и другие биатлонистов, попавших на Кубок IBU. В их числе и Екатерина Глазырина, которая возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет во второй половине февраля в итальянском Антхольце. Президент СБР Владимир Драчев поставил команде страны задачу выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, где россияне завоевали две серебряные медали и одну бронзовую. В Кубке мира цель мужской и женской команд - попасть в тройку в зачете национальных сборных (Кубке наций).

Фуркад в центре внимания

В связи с аннулированием результатов Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования, женская команды страны лишилась квоты на Кубок мира: на личные гонки она сможет выставлять не шесть, а пять спортсменок. Возвращение максимальной квоты - также в числе приоритетных задач команды.