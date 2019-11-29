{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

ЦСКА победил "Барселону" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

Армейцы выиграли со счетом 96:67

ТАСС, 30 ноября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил испанскую "Барселону" со счетом 96:67 в гостевом матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 7002 зрителей.

Самыми результативными игроками стали Никола Миротич и Брэндон Дэвис, набравшие по 19 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал Майк Джеймс (14 очков), шесть игроков армейцев набрали 10 или более очков.

ЦСКА поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе семь побед в 11 матчах. "Барселона" занимает второе место, одержав восемь побед и потерпев три поражения.

В следующем матче ЦСКА сыграет 5 декабря на домашней площадке с литовским "Жальгирисом". "Барселона" днем позднее в гостях - с подмосковными "Химками".

Реклама на ТАСС
Бокс
Александр Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над Кокляевым в боксерском поединке
Сопернику бойца вручили сертификат на 500 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС