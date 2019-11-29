ЦСКА победил "Барселону" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 30 ноября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил испанскую "Барселону" со счетом 96:67 в гостевом матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 7002 зрителей.

Самыми результативными игроками стали Никола Миротич и Брэндон Дэвис, набравшие по 19 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал Майк Джеймс (14 очков), шесть игроков армейцев набрали 10 или более очков.

ЦСКА поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе семь побед в 11 матчах. "Барселона" занимает второе место, одержав восемь побед и потерпев три поражения.

В следующем матче ЦСКА сыграет 5 декабря на домашней площадке с литовским "Жальгирисом". "Барселона" днем позднее в гостях - с подмосковными "Химками".