Александр Емельяненко извинился за скоротечность боксерского поединка с Кокляевым

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко извинился перед зрителями за быстрое завершение боксерского поединка против штангиста Михаила Кокляева. Об этом спортсмен сказал после боя на ринге.

Поединок прошел в Москве в ночь на субботу и завершился победой Емельяненко в первом раунде нокаутом. Спортсмены провели на ринге чуть более двух минут.

"Я уже говорил, что готов боксировать с большим количеством таких желающих. Растягивал бой так долго, как мог. Извините, что быстро. Будем разговаривать с организаторами, возможно, в следующий раз против меня за один вечер выйдут поочередно пятеро таких граждан", - сказал Емельяненко.

Кокляев же заявил, что продолжит тренироваться и надеется на реванш по правилам ММА. "Буду продолжать бороться, хотел бы заниматься не только боксом, но и ММА. Саша мне обещал реванш, если я решу подготовиться. Надеюсь, что скоро это случится", - подчеркнул Кокляев.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА - пять побед и одна ничья.

40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.