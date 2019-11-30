Гол Ничушкина помог "Колорадо" победить "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 30 ноября. "Колорадо" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин отметился голом.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон (1-я минута), Райан Грэйвз (4), Кейл Макар (13), Ничушкин (30) и Джей Ти Комфер (32). У проигравших шайбы забросили Зак Смит (10) и Патрик Кейн (40).

Ничушкин отметился вторым голом в текущем сезоне, сейчас на его счету 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков. Первую шайбу он забросил 23 ноября в игре с "Торонто", прервав безголевую серию в НХЛ, которая длилась 91 матч. Всего у него в активе 79 (25+54) очков в заокеанской карьере.

Россиянин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА. Ничушкин вернулся в "Даллас" в 2018 году, а перед началом текущего сезона подписал контракт с "Колорадо".

В другом матче игрового дня "Баффало" дома победил "Торонто" со счетом 6:4, форвард гостей Илья Михеев сделал одну результативную передачу. "Миннесота" на своей площадке разгромила "Оттаву" - 7:2, защитник гостей Никита Зайцев поучаствовал в одном из голом команды, отметившись ассистом. "Филадельфия" дома обыграла "Детройт" со счетом 6:1, защитник хозяев Иван Проворов отдал одну результативную передачу. Также "Виннипег" на выезде победил "Анахайм" (3:0), а "Сан-Хосе" дома был сильнее "Лос-Анджелеса" (4:1).