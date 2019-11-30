Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Коламбусом"

ТАСС, 30 ноября. "Питтсбург" проиграл "Коламбусу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Густав Нюквист (5-я, 23-я и 60-я минуты). Дубль на свой счет записал капитан "Коламбуса" Ник Фолиньо (21, 36). Защитник команды Владислав Гавриков провел на площадке 15 минут 36 секунд, но результативными действиями не отметился.

У проигравших шайбы забросили Джейк Гюнцель (18) и Крис Летанг (46). Малкин отметился двумя результативными передачами. В активе россиянина теперь 21 (6 шайб + 15 передач) очко в регулярном чемпионате.

"Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 26 матчах. "Коламбус" идет 13-м, имея 26 очков после 25 встреч. В следующем матче "Питтсбург" сыграет на выезде с "Сент-Луисом" 1 декабря. "Коламбус" в этот же день встретится в гостях с "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" на выезде победил "Даллас" со счетом 3:1. Российский форвард гостей Иван Барбашев забросил шайбу и сделал одну результативную передачу. Также "Вегас" дома в серии буллитов обыграл "Аризону" (2:1), а "Нэшвилл" на выезде победил "Каролину" (3:0).