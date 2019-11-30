В ЦСКА состоялась церемония приведения новобранцев к присяге

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония приведения новобранцев ЦСКА к присяге состоялась в легкоатлетическом манеже КЛФК ЦСКА в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Новобранцами стали тхэквондист Максим Храмцов (чемпион мира и Европы), велогонщик Иван Герасимов (мастер спорта), биатлонист Сергей Демичев (мастер спорта), борец греко-римского стиля Егор Кадиров (победитель первенства Европы среди юниоров) и прыгун в воду Никита Григорович (призер первенства мира).

"Я уверен, что ваши достижения позволят внести весомый вклад в историю армейского спорта и благодаря вашим усилиям флаг России все чаще будет подниматься на международных турнирах. Вам по силам вершить спортивную историю России под знаменем ЦСКА", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

Спортсмены дали присягу в присутствии Панкова, начальника ЦСКА Артема Громова, временно исполняющего должность начальника Управления физической подготовки и спорта МО РФ полковника Андрея Зыкова, инструктора-методиста ЦСКА Станислава Лаговского, заместителя начальника ЦСКА по фехтованию Ильгара Мамедова (двукратный олимпийский чемпион), а также ветеранов спорта ЦСКА: прыгуна в воду Дмитрия Саутина (двукратный олимпийский чемпион), биатлонистки Светланы Ишмуратовой (двукратная олимпийская чемпионка), гребца Сергея Косилова (призер чемпионата мира) и других.

До начала церемонии шахматист Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с юными воспитанниками ЦСКА.

Также церемония присяги пройдет в Севастополе в воскресенье. Всего на службу в пять спортивных рот ЦСКА призвано 220 спортсменов, представляющих 33 вида спорта.