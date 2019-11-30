Левитин: закон о продаже пива на стадионах поддержит балансодержателей сооружений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Закон о продаже пива на стадионах позволит поддержать тех, кто будет содержать спортивные сооружения после передачи в собственность регионов. Об этом сообщил в субботу журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин.

Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Это будет поддержка тех, кто содержит стадионы. Для них будет поддержка, но она еще пока не принята", - сказал Левитин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Министерстве спорта РФ, Российском футбольном союзе и Российской премьер-лиге. Все стадионы, которые были построены для чемпионата мира должны перейти в собственность регионов до 1 января 2020 года.