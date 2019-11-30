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Футбол в России

Тренер "Сочи" поблагодарил клуб, "Оренбург" и РПЛ за верное решение о переносе матча

Российская премьер-лига перенесла матч "Сочи" - "Оренбург" из-за вируса ангины у футболистов хозяев

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский выразил благодарность руководству клубов "Сочи", "Оренбурга" и Российской премьер-лиги (РПЛ) за решение о переносе матча 18-го тура. Об этом ТАСС заявил сам Березовский.

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Ранее сообщалось, что десять футболистов сочинской команды заболели ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом". В субботу РПЛ сообщила, что матч перенесен на 2020 год, точная дата будет определена позднее. Изначально встреча была запланирована на воскресенье.

"В моей практики бывали и похуже ситуации, - сказал Березовский. - Мы прилетали в другой город, а игра отменялась, например, я как игрок с командой прилетел в Пермь, матч был в два часа дня, мы с утра сидели в гостинице и ждали окончательного решения, потому что на стадионе было навалено много снега, его не успевали убрать, в итоге матч отменили. А тут все структуры сработали моментально, хорошо, что "Оренбург" не успел прилететь сюда [в Сочи]".

"Мы проявляем, в первую очередь, заботу к людям, к их здоровью. Если бы игра состоялась, то вынужденно на несколько позиций нам пришлось бы выставлять на поле заболевших футболистов, они бы совершили подвиг, а игра не проходила бы в равной спортивной борьбе. Я благодарен руководству нашего клуба, "Оренбурга" и РПЛ за то, что они так оперативно сработали, браво", - отметил Березовский.

После 17 матчей "Оренбург" расположился на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками.

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Российский футбол
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