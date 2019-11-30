Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею

ТАСС, 30 ноября. Советник главы штаба национальной сборной России по хоккею Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной Николай Хабибулин вошли в состав тренерского штаба молодежной команды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Ларионов и Хабибулин заменят Юрия Бабенко и Владимира Куликова. Они присоединятся к тренерскому штабу молодежной сборной 9 декабря на сборе в УТЦ "Новогорск", который станет финальным этапом подготовки к молодежному чемпионату мира. Главным тренером молодежной сборной России является Валерий Брагин. Ларионов будет помощником главного тренера, Хабибулин - тренером вратарей.

"Сборная России всегда ставит на турнир только одну задачу - победа в каждой игре и золотые медали, - заявил первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг. - Мы - лучшая команда в мире, и всегда нацелены доминировать на льду с любыми соперниками, постоянно находимся в поиске лучших решений и специалистов. Привлекая к работе Игоря Ларионова и Николая Хабибулина, мы рассчитываем на их высокую квалификацию, опыт, авторитет и человеческие качества. Мы используем в работе современные подходы: постоянный диалог в тренерском штабе и тренеров с игроками очень важны, лучшая форма управления командой - это сотрудничество".

"Назначение в молодежную сборную - очень интересный вызов для меня, опытом, который я копил все эти годы, хочется поделиться с молодежью, - сказал Ларионов. - В зону моей ответственности входит игра в атаке, контроль шайбы, выход из обороны в атаку при игре "5 на 5", а также игра в большинстве, времени на подготовку у нас не так много, но я надеюсь, что ребята все усвоят очень быстро".

Своим мнением о назначении также поделился Хабибулин: "Прежде всего назначение для меня - это большая честь и огромная ответственность, как и вообще работа в системе ФХР, благодарен за доверие и сделаю все возможное, чтобы принести пользу для общего дела. Задачи перед нашими сборными всегда предельно серьезные и четкие - победа в каждой игре и на любом турнире, это очередной шанс показать, что наша система подготовки "Красная машина" может и должна приносить позитивные результаты".

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Сборная России сыграет в группе В с командами США, Канады, Чехии и Германии, всего в турнире примут участие 10 команд, разделенные на две группы. В четвертьфиналы выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы.