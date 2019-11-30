"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв "Амуру"

ТАСС, 30 ноября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" обыграл дома московский "Спартак" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Гинек Загорна (6-я минута), Кирилл Рассказов (50), Никита Камалов (53), Денис Голубев (55) и Владислав Ушенин (55).

"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ и во второй раз в текущем сезоне проиграл "Амуру", первая встреча закончилась гостевой победой хабаровского клуба по буллитам со счетом 2:1. "Спартак" не может победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года (2:1), проиграв четвертый матч подряд. Последний раз красно-белые уступали "Амуру" с разницей в пять или более шайб 10 октября 2011 года, когда проиграли на выезде со счетом 1:6.

В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. "Амур" имеет в активе 30 очков и после 32 матчей занимает предпоследнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Амур" 2 декабря примет омский "Авангард", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом".

В другом матче игрового дня пекинский "Куньлунь" отыгрался за домашнее поражение в четверг (2:3 ОТ) от "Авангарда", обыграв на своей площадке омичей в овертайме благодаря решающей шайбе Трефора Мёрфи (3:2).