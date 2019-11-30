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КХЛ
Обновлено 

"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв "Амуру"

Москвичи не могут победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года, проиграв четвертый матч подряд
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" обыграл дома московский "Спартак" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Гинек Загорна (6-я минута), Кирилл Рассказов (50), Никита Камалов (53), Денис Голубев (55) и Владислав Ушенин (55).

"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ и во второй раз в текущем сезоне проиграл "Амуру", первая встреча закончилась гостевой победой хабаровского клуба по буллитам со счетом 2:1. "Спартак" не может победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года (2:1), проиграв четвертый матч подряд. Последний раз красно-белые уступали "Амуру" с разницей в пять или более шайб 10 октября 2011 года, когда проиграли на выезде со счетом 1:6.

В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. "Амур" имеет в активе 30 очков и после 32 матчей занимает предпоследнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Амур" 2 декабря примет омский "Авангард", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом".

В другом матче игрового дня пекинский "Куньлунь" отыгрался за домашнее поражение в четверг (2:3 ОТ) от "Авангарда", обыграв на своей площадке омичей в овертайме благодаря решающей шайбе Трефора Мёрфи (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА32182203794-5347
2СКА33134322985-6644
3Динамо Мск331531211094-7743
4Торпедо351342301399-9241
5Спартак331224131187-8340
6Витязь32122333973-7140
7Локомотив331422101492-8537
8Йокерит311231231083-8337
9Сочи331110151565-8330
10Динамо Р33750121861-9927
11Северсталь33523251661-8827
12Динамо Мн32621441576-10926
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс322212106101-5251
2Авангард34161324885-6746
3Салават Юлаев331431401181-7540
4Барыс31115106863-6140
5Адмирал311143111170-7038
6Автомобилист311051041176-7836
7Сибирь311410321163-6735
8Куньлунь341122131469-7634
9Металлург Мг331121331375-7734
10Нефтехимик341023131578-8534
11Амур321111131561-7030
12Трактор331020112063-8826

 

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