"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв "Амуру"

ТАСС, 30 ноября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" обыграл дома московский "Спартак" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Гинек Загорна (6-я минута), Кирилл Рассказов (50), Никита Камалов (53), Денис Голубев (55) и Владислав Ушенин (55).
"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ и во второй раз в текущем сезоне проиграл "Амуру", первая встреча закончилась гостевой победой хабаровского клуба по буллитам со счетом 2:1. "Спартак" не может победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года (2:1), проиграв четвертый матч подряд. Последний раз красно-белые уступали "Амуру" с разницей в пять или более шайб 10 октября 2011 года, когда проиграли на выезде со счетом 1:6.
В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 40 очков в 33 матчах. "Амур" имеет в активе 30 очков и после 32 матчей занимает предпоследнее, 11-е место на Востоке.
В следующем матче "Амур" 2 декабря примет омский "Авангард", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом".
В другом матче игрового дня пекинский "Куньлунь" отыгрался за домашнее поражение в четверг (2:3 ОТ) от "Авангарда", обыграв на своей площадке омичей в овертайме благодаря решающей шайбе Трефора Мёрфи (3:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|32
|18
|2
|2
|0
|3
|7
|94-53
|47
|2
|СКА
|33
|13
|4
|3
|2
|2
|9
|85-66
|44
|3
|Динамо Мск
|33
|15
|3
|1
|2
|1
|10
|94-77
|43
|4
|Торпедо
|35
|13
|4
|2
|3
|0
|13
|99-92
|41
|5
|Спартак
|33
|12
|2
|4
|1
|3
|11
|87-83
|40
|6
|Витязь
|32
|12
|2
|3
|3
|3
|9
|73-71
|40
|7
|Локомотив
|33
|14
|2
|2
|1
|0
|14
|92-85
|37
|8
|Йокерит
|31
|12
|3
|1
|2
|3
|10
|83-83
|37
|9
|Сочи
|33
|11
|1
|0
|1
|5
|15
|65-83
|30
|10
|Динамо Р
|33
|7
|5
|0
|1
|2
|18
|61-99
|27
|11
|Северсталь
|33
|5
|2
|3
|2
|5
|16
|61-88
|27
|12
|Динамо Мн
|32
|6
|2
|1
|4
|4
|15
|76-109
|26
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|32
|22
|1
|2
|1
|0
|6
|101-52
|51
|2
|Авангард
|34
|16
|1
|3
|2
|4
|8
|85-67
|46
|3
|Салават Юлаев
|33
|14
|3
|1
|4
|0
|11
|81-75
|40
|4
|Барыс
|31
|11
|5
|1
|0
|6
|8
|63-61
|40
|5
|Адмирал
|31
|11
|4
|3
|1
|1
|11
|70-70
|38
|6
|Автомобилист
|31
|10
|5
|1
|0
|4
|11
|76-78
|36
|7
|Сибирь
|31
|14
|1
|0
|3
|2
|11
|63-67
|35
|8
|Куньлунь
|34
|11
|2
|2
|1
|3
|14
|69-76
|34
|9
|Металлург Мг
|33
|11
|2
|1
|3
|3
|13
|75-77
|34
|10
|Нефтехимик
|34
|10
|2
|3
|1
|3
|15
|78-85
|34
|11
|Амур
|32
|11
|1
|1
|1
|3
|15
|61-70
|30
|12
|Трактор
|33
|10
|2
|0
|1
|1
|20
|63-88
|26