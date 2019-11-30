Мирзоян назвал перенос матча РПЛ "Сочи" - "Оренбург" нормальным явлением

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян не видит ничего особенного в переносе матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Оренбургом" из-за болезни футболистов клуба из Сочи. Об этом Мирзоян заявил в беседе с ТАСС.

Десять футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом". В субботу РПЛ сообщила, что матч перенесен на 2020 год, точная дата будет определена позднее. Изначально встреча была запланирована на воскресенье.

"Правильное решение приняла РПЛ, не факт, что в случае проведения матча никто не получил бы рецидив, я считаю это нормальным явлением, что перенесли игру. Президент "Оренбурга" [Владимир Кияев] заявил еще до официального объявления РПЛ, что они готовы перенести матч, - это и есть профессиональная солидарность, он не думает о том, чтобы не совсем по спортивному принципу набрать очки. Я считаю, это шаг доброй воли со стороны "Оренбурга", иначе было бы просто избиение младенцев, а мы ведь должны думать о развитии нашего футбола", - заявил Мирзоян.

После 17 матчей "Оренбург" расположился на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками.