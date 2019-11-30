{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по прыжкам на батуте

Спортсмены принесли сборной по одной лицензии благодаря выходу в финалы индивидуальных соревнований
Дмитрий Ушаков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Ушаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Российские спортсмены принесли национальной команде две лицензии на Олимпийские игры 2020 года благодаря выходу в финалы индивидуальных соревнований на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио.

На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград: в мужских и женских индивидуальных соревнованиях. На чемпионате мира разыгрывается по восемь олимпийских лицензий, причем каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может получить не более одной путевки. У мужчин россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков пробились в число восьми лучших, которые выступят в финале, у женщин в финал вышла Яна Лебедева. Таким образом, россияне принесли национальной команде по одной лицензии на Олимпийские игры.

Также в субботу россиянка Виктория Даниленко завоевала золото на акробатической дорожке, Михаил Заломин стал первым на двойном мини-трампе. В синхронных прыжках Сусана Кочесок и Анна Корнетская заняли второе место, в аналогичной дисциплине у мужчин третьими стали Михаил Мельник и Сергей Азарян.

В общекомандном зачете сборная России лидирует, завоевав по три золотые, серебряные и бронзовые медали. На втором месте идет команда Японии (3-0-0), на третьем - сборная Великобритании (2-3-1).

Чемпионат мира завершится 1 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Бородавко: лыжная гонка на 10 км на этапе КМ была тяжелой для Непряевой
Россиянка заняла третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС