Россияне завоевали две олимпийские лицензии на ЧМ по прыжкам на батуте

ТАСС, 30 ноября. Российские спортсмены принесли национальной команде две лицензии на Олимпийские игры 2020 года благодаря выходу в финалы индивидуальных соревнований на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио.

На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград: в мужских и женских индивидуальных соревнованиях. На чемпионате мира разыгрывается по восемь олимпийских лицензий, причем каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может получить не более одной путевки. У мужчин россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков пробились в число восьми лучших, которые выступят в финале, у женщин в финал вышла Яна Лебедева. Таким образом, россияне принесли национальной команде по одной лицензии на Олимпийские игры.

Также в субботу россиянка Виктория Даниленко завоевала золото на акробатической дорожке, Михаил Заломин стал первым на двойном мини-трампе. В синхронных прыжках Сусана Кочесок и Анна Корнетская заняли второе место, в аналогичной дисциплине у мужчин третьими стали Михаил Мельник и Сергей Азарян.

В общекомандном зачете сборная России лидирует, завоевав по три золотые, серебряные и бронзовые медали. На втором месте идет команда Японии (3-0-0), на третьем - сборная Великобритании (2-3-1).

Чемпионат мира завершится 1 декабря.