Россияне заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону

ТАСС, 30 ноября. Сборная России финишировала на 12-м месте в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Первое место заняла сборная Швеции, которая преодолела дистанцию за 36 минут 42,1 секунды, второе место заняла сборная Германии (+18,1), третье - команда Норвегии (+40,4). Россияне уступили победителям 2 минуты 11,4 секунды (5 штрафных кругов, 10 дополнительных патронов), в составе сборной России выступили Тамара Воронина и Матвей Елисеев. На втором огневом рубеже Воронина допустила семь промахов, из-за чего ей пришлось пробежать четыре штрафных круга.

Позднее в субботу пройдет смешанная эстафета, в составе российской сборной выступят Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Дмитрий Малышко.

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 8 декабря.