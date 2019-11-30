{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Россияне заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону

Первое место заняла сборная Швеции
Матвей Елисеев EPA/KERSTIN JOENSSON
Описание
Матвей Елисеев
© EPA/KERSTIN JOENSSON

ТАСС, 30 ноября. Сборная России финишировала на 12-м месте в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Первое место заняла сборная Швеции, которая преодолела дистанцию за 36 минут 42,1 секунды, второе место заняла сборная Германии (+18,1), третье - команда Норвегии (+40,4). Россияне уступили победителям 2 минуты 11,4 секунды (5 штрафных кругов, 10 дополнительных патронов), в составе сборной России выступили Тамара Воронина и Матвей Елисеев. На втором огневом рубеже Воронина допустила семь промахов, из-за чего ей пришлось пробежать четыре штрафных круга.

Позднее в субботу пройдет смешанная эстафета, в составе российской сборной выступят Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Дмитрий Малышко.

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 8 декабря.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Футбол в Нидерландах
"Витесс" объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера
Ассистенты тренера Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покинули голландский клуб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС