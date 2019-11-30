Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

ТАСС, 30 ноября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг Хэмилтон, который досрочно стал чемпионом сезона, проехал за 1 минуту 34,779 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,194), третьим стал голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" (+0,360).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 14-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал 12-м.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 16:10 мск.