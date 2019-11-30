{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Российская биатлонистка Старых победила в спринте на этапе Кубка IBU в Норвегии

Третьей стала еще одна россиянка Екатерина Глазырина
Ирина Старых EPA/BARBARA GINDL
Описание
Ирина Старых
© EPA/BARBARA GINDL

ТАСС, 30 ноября. Российская биатлонистка Ирина Старых заняла первое место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в норвежском Шушене.

32-летняя россиянка показала результат 20 минут 12,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала представительница Украины Елена Пидгрушная (отставание - 5,4 секунды; 0 промахов), третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (+12,6; 1). Анастасия Поршнева заняла четвертое место (13,4; 0), Наталья Гербулова - 14-е (1.03,1; 2), Полина Шевнина - 17-е (+1.06,2; 1), Анастасия Гореева - 39-е (+2.03,2; 4).

Старых является четырехкратной чемпионкой Европы, в ее активе также есть бронза первенства Европы. Она является чемпионкой Универсиады 2009 года.

Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин, гонка преследования у женщин состоится 1 декабря. Этап Кубка IBU в Шушене завершится в воскресенье.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 0:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС