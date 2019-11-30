Российская биатлонистка Старых победила в спринте на этапе Кубка IBU в Норвегии

ТАСС, 30 ноября. Российская биатлонистка Ирина Старых заняла первое место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в норвежском Шушене.

32-летняя россиянка показала результат 20 минут 12,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала представительница Украины Елена Пидгрушная (отставание - 5,4 секунды; 0 промахов), третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (+12,6; 1). Анастасия Поршнева заняла четвертое место (13,4; 0), Наталья Гербулова - 14-е (1.03,1; 2), Полина Шевнина - 17-е (+1.06,2; 1), Анастасия Гореева - 39-е (+2.03,2; 4).

Старых является четырехкратной чемпионкой Европы, в ее активе также есть бронза первенства Европы. Она является чемпионкой Универсиады 2009 года.

Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин, гонка преследования у женщин состоится 1 декабря. Этап Кубка IBU в Шушене завершится в воскресенье.