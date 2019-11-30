Карпин подтвердил, что футболистам "Ростова" начали выплачивать долги

ТАСС, 30 ноября. Футболистам "Ростова" начали выплачивать долги по заработной плате. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

В субботу портал Metaratings сообщил, что "Ростов" начал выплачивать долги по зарплате за август и сентябрь 2019 года.

"Правда", - сказал Карпин в ответ на вопрос о выплате долгов команде.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, а правительство Ростовской области остается его владельцем и будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.

В декабре 2018 года компания "Ростов спорт менеджмент" стала победителем аукциона по продаже принадлежащей правительству Ростовской области доли в 43,2% в уставном капитале футбольного клуба "Ростов". Учредителем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Вадим Рыбаков. Он же, по данным системы "Спарк", занимает должность генерального директора компании "Южный капитал", владельцем которой является Арташес Арутюнянц (президент ФК "Ростов" - прим. ТАСС).

В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" после 18 туров занимает пятое место, набрав 31 очко.