Сборная России по борьбе одержала победу над сборной мира на Кубке "Алроса"

ТАСС, 30 ноября. Сборная России по вольной и греко-римской борьбе победила сборную мира со счетом 11:1 в матчевой встрече на Кубке "Алроса". Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Каждый поединок в рамках матчевой встречи в вольной борьбе был финалом личного турнира. Победы в своих противостояниях одержали россияне Рамиз Гамзатов (до 57 кг, вольная борьба), Сергей Емелин (до 60 кг, греко-римская), Артем Сурков (до 67 кг, греко-римская), Тимур Бижоев (до 74 кг, вольная), Магомед Рамазанов (до 86 кг, вольная), Александр Комаров (до 87 кг, греко-римская), Никита Мельников (до 97 кг, греко-римская), Алихан Жабраилов (до 97 кг, вольная), Виталий Щур (до 130 кг, греко-римская), Билял Махов (до 125 кг, вольная), Роман Власов (до 77 кг, греко-римская). В финале весовой категории до 65 кг в вольной борьбе россиянин Начын Куулар проиграл азербайджанцу Гаджи Алиеву.

Соревнования проходили в олимпийских категориях. Впервые турнир прошел в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003 году в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок "Алроса".