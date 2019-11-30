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Олимпиада-2020 в Токио

Олимпийский чемпион по борьбе Власов намерен завершить карьеру после Игр в Токио

Борец выразил уверенность, что российские спортсмены поедут на ОИ-2020

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов считает, что Игры 2020 года в Токио станут последними в его карьере. Об этом он сообщил ТАСС после выступления на Кубке "Алроса" в Москве.

"В конце этого олимпийского цикла у меня появились мысли о завершении карьеры. Сейчас я понимаю, что следующий год, скорее всего, будет последним, и я сделаю все, чтобы там, в Токио, у меня все сложилось, - рассказал 29-летний Власов. - Думаю, решение будет принято в зависимости от результата, которого я добьюсь в Токио".

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Власов выразил уверенность, что российские спортсмены поедут на Игры в Токио. "Я уверен, что мы поедем на Олимпиаду. С флагом или нет, но поедем", - сказал борец.

Власов является победителем Олимпийских игр в Лондоне, где выступал в весе до 74 кг, и Рио-де-Жанейро (до 75 кг). Также спортсмен является двукратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы.

Теги
Власов, Роман АндреевичОлимпиада-2020 в Токио
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